Tanti eroi italiani si sono distinti nel drammatico pomeriggio modenese. Non solo il coraggio di Luca Signorelli. Tra i primi soccorritori un grazie particolare va dato a un ufficiale dell’Esercito del nono reggimento di assalto “Col Moschin”, libero dal servizio. La sua tempestività ha salvato la vita a una donna tedesca dalle gambe spappolate a seguito dell’urto micidiale dell’auto contro la vetrina, che ha schiacciato la povera vittima. Il racconto al Messaggero ce lo fa rivivere. «Io ero in bicicletta. All’altezza di Canal Grande vedo una massa tutta accalcata. Dò per scontato, essendo sabato pomeriggio, che ci fosse una forma di intrattenimento. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Aveva le gambe spappolate: così un ufficiale del “Col Moschin” ha salvato la vita alla donna schiacciata dalla macchina

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GIORGIA SI ROMPE LA GAMBA PERCHÈ CADE DAL GONFIABILE E FINISCE IN OSPEDALE!

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