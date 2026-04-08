Rosi, una gattina vittima di violenza estrema, sta per trovare una nuova famiglia. Dopo aver subito maltrattamenti e aver ricevuto cure, sarà adottata dalla donna che le ha salvato la vita. La storia ha attirato l’attenzione di molti, sottolineando il percorso di recupero e speranza della piccola. La vicenda si inserisce in un contesto di sensibilizzazione sul maltrattamento animale e sul ruolo delle persone che si prendono cura di loro.

Dalla violenza più brutale a una seconda possibilità. La storia della gattina Rosi, che nelle scorse settimane ha scosso Roma e l’opinione pubblica, oggi trova un punto di svolta: sarà adottata da Simona, la donna che per prima l’ha soccorsa, raccogliendola da terra e portandola d’urgenza dal veterinario. Un ritorno che ha il sapore della giustizia, almeno umana. Perché se da una parte le indagini continuano per individuare i responsabili delle sevizie, dall’altra Rosi potrà ricominciare proprio accanto a chi le ha salvato la vita. La violenza e il ritrovamento. Era il 23 marzo quando la gattina venne trovata in condizioni gravissime in via Tovaglieri, nel quartiere di Tor Tre Teste. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Rosi, dalla violenza alla rinascita: sarà adottata dalla donna che le ha salvato la vita

Il migrante algerino (salvato dalla toga rossa) ha fatto 13: sono gli alias che ha usato per le sue 23 condanne e 2 espulsioniIl Tribunale di Roma ha condannato il Viminale a risarcire con 700 euro un clandestino algerino pluripregiudicato che era stato portato al Centro di...

Elena, la studentessa che ha salvato la vita a una donna sul bus. “Massaggio cardiaco provvidenziale”Ancona, 12 marzo 2026 - Una studentessa dell’Università Politecnica delle Marche salva la vita a una donna grazie alle manovre di rianimazione...

Multi Sub6 Brothers Blamed Her, Doted on Fake Sister—Now She's Reborn and Done

Temi più discussi: No, la gatta Rosi non ha subito violenza sessuale - Vale Tutto; La gatta stuprata a Tor Tre Teste lotta ancora tra la vita e la morte. Venerdì una manifestazione nel quartiere; Roma, manifestazione per Rosi: l’Enpa scende in piazza contro la violenza sugli animali; Gatta stuprata a Roma, la speranza ha il volto di una gattina arrivata da Viterbo: Ziva ha donato il suo sangue.

Rosi è fuori pericolo e presto sarà adottata: tutti gli aggiornamentiUna manifestazione per lei l'ha fatta conoscere a tutti: ora la gattina Rosi sta meglio e sta per essere adottata da una nuova famiglia ... amoreaquattrozampe.it

Manifestazione per Rosi: in piazza per i diritti degli animaliLa manifestazione per Rosi in via Francesco Tovaglieri a Tor Tre Teste a Roma ha riunito associazioni, cittadini e istituzioni. Al centro ... eroicafenice.com

"A voi… che non avete voce, ma avete sopportato tutto. Rosi… Elettra… piccolo angelo colorato di rosa… queste non sono solo le vostre storie. Sono una ferita. Una ferita che parla di voi… ma anche di noi. L’essere umano può essere crudele. Può essere ma - facebook.com facebook

Gattina Rosi stuprata a Roma: rischia di morire, ha bisogno urgente di una trasfusione x.com