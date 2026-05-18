Un uomo di 37 anni, residente nella provincia di Treviso, è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di aver commesso violenze sessuali aggravate su almeno sette minorenni. Tra le sue frequentazioni figura anche un incontro con il Papa, avvenuto in passato, come mostrato da una foto pubblicata dal quotidiano locale, dove appare sorridente insieme a Bergoglio. L’indagine ha portato alla luce episodi di violenza avvenuti sia in ambito scolastico che in parrocchia.

Sul Gazzettino campeggia la sua foto sorridente con Papa Francesco: era davvero un insospettabile l’ex insegnante di religione di 37 anni, residente in provincia di Treviso, posto agli arresti domiciliari con l’accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di almeno sette minorenni. Il provvedimento è stato disposto dal gip di Padova su richiesta della Procura, al termine di un’indagine condotta dalla Squadra mobile padovana. Chi è Francesco Saviane, ricevuto anche da Papa Francesco. Secondo gli investigatori, gli episodi contestati sarebbero avvenuti tra il 2017 e il 2026. L’uomo, Francesco Saviane, avrebbe approfittato del proprio ruolo di insegnante in una scuola privata e di animatore in diverse parrocchie per conquistare la fiducia dei ragazzi e delle loro famiglie. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Aveva incontrato anche Bergoglio il prof arrestato per abusi su 7 ragazzini: le violenze a scuola e in parrocchia

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