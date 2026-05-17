Un docente è stato arrestato a Padova con l’accusa di aver commesso abusi su sette minorenni. Le indagini hanno scoperto che l’uomo avrebbe agito sia all’interno di una parrocchia sia durante attività sportive. Durante l’analisi delle conversazioni private tra i ragazzi coinvolti, sono stati trovati messaggi che testimonierebbero le pratiche abusive. Sono state acquisite anche conversazioni online e dettagli sulle modalità con cui il docente avrebbe cercato di coprire le proprie azioni.

? Punti chiave Come faceva il docente a nascondere gli abusi tra parrocchia e sport?. Quali dettagli sono emersi dalle chat private tra i ragazzi coinvolti?. Perché le attività extra-scolastiche non hanno intercettato i segnali di pericolo?. Come ha fatto una singola segnalazione a smascherare il sistema di manipolazione?.? In Breve Abusi commessi tra il 2017 e marzo scorso in ambito parrocchiale e sportivo.. Indagini avviate dopo la confessione di uno studente a un collega docente.. Chat digitali tra coetanei hanno confermato le violenze subite dai sette minori.. Il docente sfruttava ruoli di animatore parrocchiale e collaboratore sportivo locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Padova, arrestato il docente: abusi su 7 minorenni tra parrocchia e sport

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