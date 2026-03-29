Recentemente, nei Chiostri di San Pietro a Reggio Emilia, si è tenuta una cerimonia per il decimo anniversario di Heron, un'organizzazione che promuove lo sport come strumento di integrazione sociale. L'evento ha coinvolto membri e sostenitori, con discorsi e attività che hanno evidenziato il ruolo dell'associazione nel favorire la coesione tra diverse comunità.

Nei giorni scorsi, tra le mura storiche dei Chiostri di San Pietro a Reggio Emilia, si è svolta una celebrazione che va oltre la semplice commemorazione di un anniversario. La società cooperativa Heron ha raggiunto il traguardo della sua prima decade di attività, trasformando il decennale in un’occasione per analizzare lo sport come strumento di coesione sociale. L’evento, intitolato PlayLab – Lo sport che crea relazioni, non è stato solo una festa, ma un vero e proprio laboratorio di confronto tra i rappresentanti dei vari club sportivi attivi nella provincia. La presenza delle autorità locali, insieme al patrocinio di Comune, Provincia, Fondazione per lo Sport e Regione Emilia Romagna, sottolinea quanto questo modello cooperativo sia radicato nel tessuto istituzionale del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Heron compie 10 anni: lo sport come motore di coesione sociale

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