In campo per i cittadini senior | lo sport diventa motore di inclusione sociale

Il Comune di Brindisi partecipa al progetto europeo Urbact “Olympics4All” per promuovere l’invecchiamento attivo e contrastare l’isolamento degli over 60 BRINDISI – Non è mai troppo tardi per sentirsi atleti, ma soprattutto non è mai troppo tardi per sentirsi parte integrante di una comunità. Con questo spirito il Comune di Brindisi ha ufficialmente dato il via alla sua partecipazione a “Olympics4All” – Active Ageing for Inclusive Communities”, un ambizioso progetto europeo inserito nel programma Urbact IV che punta a rivoluzionare il concetto di invecchiamento attraverso lo sport e il gioco. Il sipario si è alzato nei giorni scorsi a Vila Nova de Cerveira, in Portogallo, dove si è tenuto il primo incontro transnazionale. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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