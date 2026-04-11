La squadra di pallavolo ha annunciato la scelta del nuovo allenatore in vista del terzo anno consecutivo in serie A2. La decisione segna l’inizio delle strategie per la prossima stagione, con l’obiettivo di rafforzare il roster e migliorare le prestazioni. La società ha anche dedicato una panchina a un giocatore scomparso, simbolo di un legame speciale con il passato. La campagna di rafforzamento prosegue con l’obiettivo di affrontare il campionato con nuove prospettive.

Il futuro della Clai verso il prossimo campionato di serie A2, il terzo consecutivo, è già cominciato. Dopo aver conquistato la permanenza in categoria, il presidente Mongardi e il suo staff si sono messi al lavoro per ingaggiare il nuovo allenatore. Tutti gli indizi portano al modenese Marco Gazzotti. Sul taccuino del club c’erano pure l’altro modenese Filippo Schiavo e l’imolese Manuel Turrini, per quest’ultimo ci sono diverse richieste di squadre bolognesi e non solo. Gazzotti è un coach di comprovata esperienza che ha cominciato tanti anni fa a Reggio Emilia e ha collezionato esperienze con Vicenza, Pordenone, Firenze, Curtatone, Ostiano, Vigevano, Monza, Crema, Trento, Martignacco, Mondovì, Valdarno e Pontassieve. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Clai, una panchina per Gazzotti. Scelto l’allenatore per il futuro

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