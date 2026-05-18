Durante la settimana dal 18 al 22 maggio, le forze dell’ordine del Lazio continueranno a utilizzare autovelox mobili in diverse aree regionali per monitorare la velocità dei veicoli in transito. La Polizia Stradale ha programmato controlli su varie arterie stradali, impiegando dispositivi mobili di rilevamento della velocità. Queste attività si inseriscono in un piano di controlli periodici volto a verificare il rispetto dei limiti di velocità sulle strade della regione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Nuova settimana di verifiche sulle strade del Lazio da parte della Polizia Stradale, impegnata con dispositivi di rilevazione della velocità su alcune arterie regionali. I controlli rientrano nelle attività di prevenzione e sicurezza stradale finalizzate al rispetto dei limiti e alla riduzione dei rischi per automobilisti e utenti della strada. Le postazioni interesseranno anche la provincia di Frosinone e il territorio pontino, con controlli programmati su tratti particolarmente trafficati. Le strade interessate dagli autovelox. Secondo il calendario diffuso, lunedì 18 maggio 2026 i dispositivi saranno attivi sulla SS148 in località Sabaudia, in provincia di Latina, e sulla SP277 Asse di Frosinone, nel territorio frusinate. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Autovelox mobili nel Lazio, nuova settimana di controlli: queste le postazioni dal 18 al 22 Maggio

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