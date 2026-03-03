Dal 4 all’8 marzo, sul territorio del Lazio, saranno attivi autovelox mobili lungo le principali strade di Roma e delle altre zone. Le postazioni sono state programmate per monitorare la velocità dei veicoli in diversi punti strategici. La misura coinvolge diverse arterie, con l’obiettivo di verificare il rispetto dei limiti di velocità. La presenza degli autovelox sarà visibile in vari orari della giornata.

Autovelox a Roma e nel Lazio, il calendario dei controlli dal 4 all’8 marzo 2026 su GRA, SS1 Aurelia e A12. Elenco delle postazioni diffuse dalla Polizia di Stato La nuova settimana si apre con l’attenzione puntata sui controlli della velocità sulle principali arterie di Roma e del Lazio. Tra automobilisti e pendolari resta alta la preoccupazione per la presenza di autovelox fissi e mobili, soprattutto nei tratti dove i limiti sono stati modificati o risultano meno evidenti. La Polizia di Stato ha diffuso il calendario delle postazioni programmate per i prossimi giorni. I controlli rientrano nelle attività di prevenzione e sicurezza stradale finalizzate al rispetto dei limiti di velocità. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Autovelox mobili nel nel Lazio, le postazioni previste dal 4 all’8 marzo

