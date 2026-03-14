La Polizia Stradale di Messina ha pubblicato il calendario dei controlli sugli autovelox nelle autostrade A18 e A20, con interventi programmati dal 16 al 22 marzo 2026. Durante questa settimana, verranno monitorate diverse tratte per verificare il rispetto dei limiti di velocità. I controlli verranno eseguiti in punti specifici lungo entrambe le autostrade, secondo il programma ufficiale diffuso dall’autorità.

La Polizia Stradale di Messina ha reso pubblico un calendario dettagliato per l’attivazione degli autovelox sulle autostrade A18 e A20, con controlli previsti dal 16 al 22 marzo 2026. Questa operazione mirata punta a ridurre il tasso di incidentalità sui tratti più critici del territorio siciliano, dove la velocità è spesso fuori controllo. I servizi di controllo si concentreranno su due assi fondamentali: la tratta che collega Messina a Catania e quella verso Palermo, attivando le postazioni in giorni specifici della settimana. L’obiettivo dichiarato non è solo sanzionare, ma invitare i conducenti a moderare l’andatura per prevenire sinistri gravi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Autovelox A18 e A20: calendario controlli 16-22 marzo

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