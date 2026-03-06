Novara | insediata la Commissione provinciale Pari Opportunità De Stefano presidente

Lunedì 2 marzo si è svolto l’insediamento ufficiale della Commissione provinciale per le Pari Opportunità nella sala consiliare della Provincia di Novara. La cerimonia ha visto la presenza dei membri della commissione e il presidente incaricato. La commissione si occuperà di promuovere iniziative e valutare le questioni legate alle pari opportunità sul territorio.

La Commissione mira a promuovere uguaglianza di genere, valorizzare l'imprenditoria femminile e sensibilizzare su pari opportunità e linguaggio di genere Si è insediata lunedì 2 marzo nella sala consiliare della Provincia di Novara la Commissione provinciale per le Pari Opportunità. La presidente designata dalla Prefettura di Novara è Barbara De Stefano, affiancata dalla vicepresidente Anna Rita Pedroni dell'Asl Novara, già guida della Commissione nella precedente legislatura. Ad aprire i lavori è stata la Consigliera provinciale delegata alle Pari Opportunità, Marina Grassani, che ha portato i saluti del Presidente della Provincia e sottolineato il valore della continuità garantita dalla vice presidente Pedroni.

