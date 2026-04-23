Autostrada A11 | chiusa stanotte la stazione di Chiesina Uzzanese

Stanotte, sulla A11 Firenze-Pisa Nord, è stata chiusa la stazione di Chiesina Uzzanese dalle 22:00 per permettere i lavori di ispezione di un cavalcavia. La chiusura si è protratta durante tutta la notte, fino a quando le operazioni non sono state completate. La disposizione riguarda esclusivamente il tratto interessato, senza coinvolgere altri segmenti dell'autostrada. Sono stati segnalati deviazioni per i veicoli diretti verso la zona interessata.

In alternativa viene consigliato di uscire alla stazione di Altopascio. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A11: chiusa stanotte la stazione di Chiesina Uzzanese Notizie correlate Leggi anche: Autostrada A11: stazione di Chiesina Uzzanese chiusa di notte Autostrada A11: tratto Chiesina Uzzanese-Montecatini chiuso stanotteIn alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Chiesina Uzzanese, immettersi sulla SP26 via Camporcioni verso Montecatini e rientrare in... Contenuti e approfondimenti Autostrada A11: chiusa stanotte la stazione di Chiesina Uzzaneseulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività di ispezione cavalcavia, dalle 22:00 di questa sera, giovedì 23 aprile 2026, alle 6,00 di venerdì 24 aprile 2026, sarà chiusa la stazione di Chiesin ... firenzepost.it Autostrada A11: stazione di Chiesina Uzzanese chiusa di notteROMA – Sull’autostrada A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività di ispezione cavalcavia, dalle 22:00 di giovedì 23 alle 6:00 di venerdì 24 aprile 2026, sarà chiusa la stazione di Chiesina Uzzane ... firenzepost.it