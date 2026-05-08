La città diserta il Consiglio comunale aperto sulla crisi idrica | a Canicattì assenti anche Aica e Ati

A Canicattì si è tenuta una seduta straordinaria del Consiglio comunale aperta al pubblico, dedicata alla crisi idrica che interessa il centro. Durante l'incontro, sono stati presenti i rappresentanti di Aica e Ati, mentre l'intera città ha scelto di non partecipare. La discussione si è concentrata sulle problematiche legate alla gestione dell’acqua e alle misure da adottare, ma l’affluenza complessiva è risultata molto bassa.

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Si è svolta a Canicattì la seduta straordinaria e aperta al pubblico della pubblica assise cittadina per discutere della crisi idrica che investe il grosso centro agrigentino. Un problema complesso per la città dell’Uva Italia che, nel febbraio scorso, aveva portato migliaia di canicattinesi a.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Scontro sulla gestione idrica dopo la diffida di Aica a Cilia, il presidente del consiglio Licata: “Nessuna intimidazione contro chi controlla”Particolarmente delicata appare la vicenda ove si consideri che l’oggetto dell’attività ispettiva e critica riguarda una società a partecipazione... "Grave l’assenza della presidente Stefania Proietti nel consiglio comunale aperto sulla sanità"UMBERTIDE "Grave l’assenza della presidente della Regione, Stefania Proietti, dal consiglio comunale, tanto più che ha mantenuto per sé la delega... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Castelguglielmo, scontro sul consiglio comunale: la minoranza diserta il bilancio, il sindaco respinge le accuse; Giffoni Valle Piana, il Consiglio comunale tra tensioni e polemiche: l’opposizione diserta la seduta sul bilancio. Cori, la maggioranza diserta il consiglio comunaleDa qui la decisione dei consiglieri di maggioranza di non partecipare alla seduta, parlando di condotte illegittime ... latinacorriere.it