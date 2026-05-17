Modena uno dei feriti | Ho visto persone catapultate in aria

A Modena, un incidente ha coinvolto un'auto che si è scagliata contro la folla, provocando diversi feriti. Una delle persone rimaste colpite ha riferito di aver visto alcune persone essere sollevate da terra e proiettate in aria durante l'evento. La polizia e i soccorritori sono intervenuti sul posto per prestare assistenza e gestire la situazione. Le autorità stanno ancora indagando sulle circostanze dell'accaduto e sulle motivazioni che hanno portato all'azione dell'automobilista.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui