Modena uno dei feriti | Ho visto persone catapultate in aria

Da webmagazine24.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Modena, un incidente ha coinvolto un'auto che si è scagliata contro la folla, provocando diversi feriti. Una delle persone rimaste colpite ha riferito di aver visto alcune persone essere sollevate da terra e proiettate in aria durante l'evento. La polizia e i soccorritori sono intervenuti sul posto per prestare assistenza e gestire la situazione. Le autorità stanno ancora indagando sulle circostanze dell'accaduto e sulle motivazioni che hanno portato all'azione dell'automobilista.

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(Adnkronos) – "Ho visto le persone saltare in aria". E' il racconto di una delle persone rimaste ferite ieri a Modena, dove Salim el Koudri si è lanciato con l'auto sulla folla. A raccontare quanto vissuto da Ermanno, chef di 60 anni tra i feriti meno gravi dell’incidente avvenuto sabato pomeriggio e ora ricoverato all’ospedale. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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