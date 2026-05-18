Nella giornata di sabato, un'auto ha investito alcuni pedoni nel centro di Modena, causando quattro feriti gravi. Attualmente, le condizioni di queste persone sono considerate in lieve miglioramento, secondo quanto comunicato dai medici degli ospedali di Modena e Bologna dove sono ricoverati. La dinamica dell'incidente è ancora oggetto di approfondimenti, mentre le autorità continuano le indagini per chiarire quanto accaduto. La città si trova ora a fare i conti con le conseguenze di quanto successo.

AGI - Leggero miglioramento per i quattro feriti gravi ricoverati negli ospedali di Modena e di Bologna dopo il drammatico investimento di sabato pomeriggio in centro citta'. Lo fa sapere l'azienda ospedaliera universitaria di Modena nel bollettino medico delle ore 11. I due pazienti ricoverati all'Ospedale Maggiore di Bologna sono entrambi in rianimazione in condizioni stabili. La paziente donna di 55 anni presenta diversi traumi, le sue condizioni sono in lieve miglioramento ma restano critiche e in prognosi riservata. L'uomo, anche lui di 55 anni con diversi traumi è stabile, non più in immediato pericolo di vita ma la prognosi è riservata. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Auto sulla folla a Modena, leggero miglioramento delle condizioni dei feriti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Auto sulla folla a Modena. Diversi feritiAGI - Un'auto ha travolto a tutta velocità un gruppo di pedoni in pieno centro a Modena, finendo poi la propria corsa contro la vetrina di un negozio...

Auto sulla folla a Modena, parla la sorella di uno dei feriti: "Ha visto le persone saltare per aria"La città di Modena è ancora profondamente scossa da quanto accaduto sabato pomeriggio, quando l’auto guidata da Salim El Koudri è piombata sulla...

Caso Modena, scontro politico dopo l’auto sulla folla: Salvini chiede che l'aggressore venga espulso, Tajani replica: È cittadino italiano x.com

Auto sulla folla a Modena, l’intervento del militare e l’uso del tourniquet: così la ferita più grave è riuscita ad arrivare viva in ospedaleLe immagini dell’auto che a Modena si è lanciata contro la folla mostrano come, in pochi secondi, una tranquilla passeggiata di sabato in centro si sia trasformata in una possibile strage. La macchina ... ilfattoquotidiano.it

Diretta Modena, auto sulla folla a 100 all’ora. Salvini: Salim su Facebook scriveva ‘Bastardi cristiani’. De Pascale: La città ha paura e vuole risposteOggi è prevista l’udienza di convalida del fermo per El Koudri, il 31enne che sabato pomeriggio con la sua Citroen si è scagliato a folle velocità sui pedoni. Atteso il ministro Tajani, visiterà i fer ... ilrestodelcarlino.it

Campagna del sud Italia - auto? reddit