Oggi a Modena un'auto ha investito diversi pedoni nel centro della città, provocando otto feriti, di cui quattro in modo grave. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio e l'auto si è allontanata subito dopo. Tuttavia, alcuni passanti sono riusciti a bloccare il conducente prima che potesse scappare. La polizia è intervenuta sul posto per le indagini e per gestire la situazione, mentre i feriti sono stati trasportati in ospedale.

Modena, 16 mag. (Adnkronos) - Un'auto ha falciato oggi sabato 16 maggio alcuni pedoni in centro a Modena. Sono otto le persone investite: di queste, 4 sono gravi. Bloccato un uomo di 31 anni. E' accaduto in via Emilia Centro. L'uomo alla guida dell'auto, italiano di origini marocchine, è ora in questura sotto interrogatorio. Non sembra sotto effetto di droga o alcool. La polizia sta per eseguire una perquisizione nell'abitazione di Salim El Koudri a Ravarino. Classe 1995, il 31enne è laureato in Economia e risiede in provincia di Modena. In passato è stato sottoposto a cure psichiatriche. Tra i "quattro feriti gravi", anche una donna che è "stata presa in pieno'' dall'auto dell'aggressore e "purtroppo le sono state amputate le gambe'', fa sapere il sindaco di Modena Massimo Mezzetti in collegamento con Rainews24. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Modena, auto sulla folla: 8 feriti, 4 gravi. Attentatore fugge, bloccato dai passanti

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