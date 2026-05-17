Auto sulla folla a Modena cinque feriti ancora ricoverati | Mattarella e Meloni in visita

A Modena, un'auto ha investito diverse persone nel centro cittadino sabato scorso, causando cinque feriti. Attualmente, tutti sono ancora ricoverati in ospedale, con la donna di 55 anni, colpita durante l'incidente, in condizioni critiche ma leggermente migliorate. La visita di un alto rappresentante istituzionale e del presidente del consiglio si è svolta nelle ore successive all'incidente, mentre le indagini sulla dinamica sono ancora in corso. Nessuna informazione è stata diffusa sui dettagli dell'auto o sulle cause dell'incidente.

(Adnkronos) – Restano critiche anche se in lieve miglioramento le condizioni della donna di 55 anni ricoverata all'Ospedale Maggiore di Bologna dopo l'investimento di sabato a Modena, in cui sono rimaste ferite più persone nel centro cittadino. La paziente, riferiscono fonti sanitarie, è ancora in pericolo di vita. Stabile invece l’uomo di 55 anni coinvolto. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Modena, si schianta con auto sulla folla. 4 feriti gravi. Mattarella e Meloni visitano gli ospedali

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