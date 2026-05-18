Dopo che un'auto è finita sulla folla a Modena, alcuni testimoni riferiscono che alcuni giovani hanno aiutato una donna a riprendere a respirare. Secondo le testimonianze raccolte sul posto, i ragazzi si sono prodigati per prestare soccorso alla signora, che si trovava tra le persone coinvolte nell’incidente. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di verifica, mentre le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente. Nessuna informazione è stata resa nota riguardo a eventuali feriti gravi o a responsabilità specifiche.

L’auto piombata sulla folla a Modena poteva causare una strage e, se si è potuto scongiurare il peggio, è stato anche grazie all’intervento di diverse persone che sono prontamente intervenute per bloccare Salim El Koudri e soccorrere i feriti. Una negoziante ha raccontato che “alcuni ragazzi hanno salvato una signora con la respirazione”. La testimonianza di una negoziante di Modena Lo sfogo di Mattia del Comitato Modena merita di più Come stanno i feriti di Modena La testimonianza di una negoziante di Modena Marcella, una negoziante del corso di Modena dove è avvenuto il fatto, ha fornito la sua testimonianza a Mattino Cinque. Il suo racconto: “Eravamo rientrate in negozio da 60 secondi, io stavo andando nel retro del magazzino e ho sentito urlare la mia collega che ha visto l’auto salire sul marciapiede e investire tutte quelle persone. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Auto sulla folla a Modena, "alcuni ragazzi hanno salvato una signora con la respirazione": parlano i testimoni

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