Auto sulla folla le parole dei testimoni | Voleva uccidere tutti Oggi Mattarella a Modena

Da thesocialpost.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente si è verificato oggi nel centro di Modena, dove un’auto ha investito numerosi passanti lungo via Emilia. Testimoni riferiscono di un intento di uccidere tutti, descrivendo scene di paura e confusione. Sono stati soccorsi vari feriti, mentre le autorità stanno indagando sulla dinamica dell’accaduto. La zona è stata messa sotto controllo e sono in corso le operazioni di ricostruzione dell’evento. Nessuna informazione ufficiale sulle cause o sulla natura dell’intervento del conducente.

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Paura e sangue nel cuore di Modena, dove un uomo alla guida di un’auto ha travolto decine di passanti lungo via Emilia, provocando numerosi feriti e seminando il panico tra famiglie e cittadini in pieno centro storico. L’attacco è avvenuto nel pomeriggio di sabato, a pochi passi da Piazza Grande di Modena. Secondo le ricostruzioni investigative e le testimonianze raccolte sul posto, il conducente avrebbe deliberatamente cercato di investire quante più persone possibile. Il bilancio è di almeno quindici feriti. Otto persone sono state trasportate in ospedale e quattro sarebbero in condizioni gravissime. Alla guida della Citroën C3 c’era Salim El Koudri, 31 anni, nato a Seriate e residente nel Modenese. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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