A Modena si sono verificati momenti di grande tensione dopo che un'auto ha investito diverse persone in strada. Testimoni riferiscono di persone che sono state scaraventate a terra e di altri che sono volati via. Poco dopo, alcuni cittadini hanno inseguito un uomo armato di coltello in fuga, cercando di fermarlo. La scena si è svolta nel caos, con le autorità che sono intervenute per gestire la situazione e soccorrere i feriti. La dinamica dell'incidente e il successivo intervento sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine.

Il pomeriggio di sole in via Emilia Centro si è trasformato in un incubo di urla e lamiere nel giro di pochi istanti. Chi si trovava a passeggiare nel cuore di Modena descrive scene di una violenza inaudita, con un’auto lanciata a folle velocità che ha travolto i pedoni alle spalle, senza lasciare loro il tempo di scappare. “Li ha buttati a terra uno dopo l’altro, sembravano birilli“, racconta una testimone oculare a LaPresse. Auto sulla folla a Modena, la testimonianza shock Cosa hanno fatto i cittadini eroi Le parole del sindaco Massimo Mezzetti Auto sulla folla a Modena, la testimonianza shock Tra chi è riuscito a scampare alla furia di Salim el Koudri c’è l’ex giornalista Pier Luigi Salinaro, che si trovava a pochi metri dall’impatto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Auto sulla folla a Modena, testimoni parlano di "persone buttate giù come birilli" e che "volavano via"

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Video, Modena auto sulla folla: feriti gravi. Autista bloccato da passanti eroi ne accoltella uno

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