Auto sui pedoni a Modena l' uomo ricoverato a Bologna si è risvegliato

Un uomo di 55 anni, coinvolto nell’incidente avvenuto nel centro di Modena, si è risvegliato dopo essere stato ricoverato in Rianimazione all’ospedale Maggiore di Bologna. L’uomo era tra i cinque pedoni investiti da un’auto guidata da un uomo che ha causato il grave incidente. La vettura ha investito i passanti a tutta velocità, provocando diverse ferite e portando all’intervento dei soccorsi. La dinamica dell’incidente è ancora sotto esame dalle autorità.

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