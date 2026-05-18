Auto sui pedoni a Modena l' uomo ricoverato a Bologna si è risvegliato
Un uomo di 55 anni, coinvolto nell’incidente avvenuto nel centro di Modena, si è risvegliato dopo essere stato ricoverato in Rianimazione all’ospedale Maggiore di Bologna. L’uomo era tra i cinque pedoni investiti da un’auto guidata da un uomo che ha causato il grave incidente. La vettura ha investito i passanti a tutta velocità, provocando diverse ferite e portando all’intervento dei soccorsi. La dinamica dell’incidente è ancora sotto esame dalle autorità.
Ha ripreso conoscenza l’uomo di 55 anni ricoverato in Rianimazione all’ospedale Maggiore di Bologna e tra i cinque pedoni investiti dall’auto con cui Salim El Koudri è piombato a tutta velocità sui passanti nel centro di Modena. Lo ha dichiarato alla stampa il direttore dell’Unità operativa di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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Guardare i pedoni non far passare le auto mi fa venire voglia di mettere i semafori su ogni attraversamento pedonale reddit