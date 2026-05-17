A Modena si sono verificati momenti di paura quando un’auto ha investito sette pedoni a una velocità di 100 km orari. L’uomo alla guida, che si è poi dato alla fuga, è stato successivamente fermato con un coltello in tasca. La polizia ha intervenuto sul posto e ha proceduto con le operazioni di accertamento. Le persone coinvolte sono state assistite sul luogo e trasportate in ospedale per le cure necessarie. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto.

AGI - Terrore e sgomento a Modena dove un'auto è stata lanciata a 100 km. orari sui pedoni, investendo sette persone. Il conducente, un 31enne italiano di origine marocchina, si è schiantato con la vettura contro la vetrina di un negozio e ha tentato la fuga a piedi ma e' stato bloccato da quattro persone. Prima di essere fermato ha accoltellare uno degli uomini che lo stavano inseguendo. Il bilancio e' di otto feriti, di cui quattro gravi. Tra loro una donna di 55 anni in pericolo di vita a cui sono state amputate le gambe, cosi' come a un altro dei feriti. L'aggressore, Salim El Koudri, è nato a Bergamo ma è residente a Ravarino, nel Modenese. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Terrore a Modena: auto a 100 all'ora sui pedoni. L'uomo in fuga con un coltello, bloccato ...

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ATTO DI TERRORE A MODENA, AUTO SUI PEDONI (UNA DONNA PERDE ENTRAMBE LE GAMBE) E TENTA DI ACCOLTELLAR

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