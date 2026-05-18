Auto sui pedoni a Modena l' uomo ricoverato a Bologna ha ripreso conoscenza
A Modena, cinque pedoni sono stati investiti da un'auto condotta da un uomo di 55 anni che si è immesso con veemenza sui passanti nel centro cittadino. L'incidente ha coinvolto diverse persone, tra cui l'uomo ricoverato in Rianimazione all'ospedale Maggiore di Bologna. Dopo il ricovero, l'uomo ha ripreso conoscenza. L'autista, identificato come Salim El Koudri, ha causato l'incidente mentre si trovava alla guida. Indagini sono in corso per chiarire le dinamiche dell'evento.
Ha ripreso conoscenza l’uomo di 55 anni ricoverato in Rianimazione all’ospedale Maggiore di Bologna e tra i cinque pedoni investiti dall’auto con cui Salim El Koudri è piombato a tutta velocità sui passanti nel centro di Modena. Lo ha dichiarato alla stampa il direttore dell’Unità operativa di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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