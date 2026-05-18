Auto sui pedoni a Modena l' uomo ricoverato a Bologna ha ripreso conoscenza | VIDEO

Un uomo di 55 anni, rimasto coinvolto nell’incidente di Modena in cui un’auto ha investito cinque pedoni, è stato ricoverato in condizioni critiche in Rianimazione all’ospedale Maggiore di Bologna. Dopo l’incidente, avvenuto nel centro della città, l’uomo ha ripreso conoscenza. L’incidente si è verificato quando l’auto, condotta da un uomo, ha investito i passanti, coinvolgendo anche altre persone presenti nel tratto interessato. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica.

Ha ripreso conoscenza l’uomo di 55 anni ricoverato in Rianimazione all’ospedale Maggiore di Bologna e tra i cinque pedoni investiti dall’auto con cui Salim El Koudri è piombato a tutta velocità sui passanti nel centro di Modena. Lo ha dichiarato alla stampa il direttore dell’Unità operativa di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Auto sui pedoni a Modena, l'uomo ricoverato a Bologna ha ripreso conoscenzaHa ripreso conoscenza l’uomo di 55 anni ricoverato in Rianimazione all’ospedale Maggiore di Bologna e tra i cinque pedoni investiti dall’auto con cui...

Auto sui pedoni a Modena, l'uomo ricoverato a Bologna si è risvegliatoHa ripreso conoscenza l’uomo di 55 anni ricoverato in Rianimazione all’ospedale Maggiore di Bologna e tra i cinque pedoni investiti dall’auto con cui...

A seminar zizzania si raccoglie tempesta Auto su folla, migliorano condizioni feriti. Difesa di El Koudri chiederà perizia psichiatrica. Domani convalida del fermo del 31enne accusato di strage e lesioni: è piombato sui pedoni a 100 km orari. x.com

Auto sui pedoni a Modena, Salvini insiste: Invocava Allah, via la cittadinanza. Piantedosi frena: È un italiano malatoIl ministro dell’Interno parla di disagio psichiatrico e dice che il sistema antiterrorismo non ha mostrato falle. Il leader della Lega insiste invece sulle seconde generazioni e sulla cittadinanza a ... today.it

Auto sui pedoni a Modena, la testimonianza: Mia madre non tornava, l’ho trovata in ospedaleLa figlia di una donna ricoverata a Baggiovara: L’hanno già operata due volte, non so neanche quando si sveglierà ... repubblica.it

Guardare i pedoni non far passare le auto mi fa venire voglia di mettere i semafori su ogni attraversamento pedonale reddit