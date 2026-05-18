Auto fuori strada finisce rovesciata in canale salva la conducente
Nel pomeriggio di oggi, lunedì 18 maggio, alle 14.50, un’auto è uscita dalla carreggiata e si è ribaltata in un canale lungo la strada provinciale 70, nel tratto di via Annia, nel territorio di Lugugnana di Portogruaro. La vettura si è fermata rovesciata nel fosso, ma la conducente è riuscita a uscire dall’abitacolo e a mettersi in salvo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e mettere in sicurezza l’area.
Nel pomeriggio di oggi, lunedì 18 maggio alle 14.50, lungo la strada provinciale 70 sul tratto di via Annia, nel territorio di Lugugnana di Portogruaro un'auto si è rovesciata ed è finita in fosso. La conducente, unica coinvolta, non ha riportato lesioni gravi: la ricostruzione dei fatti è al. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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