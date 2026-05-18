Auto fuori strada finisce rovesciata in canale salva la conducente

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 18 maggio, alle 14.50, un’auto è uscita dalla carreggiata e si è ribaltata in un canale lungo la strada provinciale 70, nel tratto di via Annia, nel territorio di Lugugnana di Portogruaro. La vettura si è fermata rovesciata nel fosso, ma la conducente è riuscita a uscire dall’abitacolo e a mettersi in salvo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e mettere in sicurezza l’area.

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