Finisce fuori strada auto ribaltata in un campo Ferita la conducente

Questa mattina un’auto si è ribaltata in un campo lungo via di Ristradelle, nella località di Manziana, nel comune di Arezzo. La conducente è rimasta ferita e trasportata in ospedale. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e la messa in sicurezza dell’area. L’incidente si è verificato intorno alle prime ore del mattino.

Arezzo, 11 marzo 2026 – Incidente stradale questa mattina in via di Ristradelle (località Manziana), nel comune di Arezzo. Per cause ancora in corso di accertamento un'auto è finita fuori strada e si è ribaltata in un campo adiacente. Sul posto i vigili del fuoco di Arezzo e il 118. All'interno dell'auto c'era la sola conducente, che è stata presa in cura dal 118. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'auto, isolandola elettricamente e verificando che non vi fossero perdite di carburante.