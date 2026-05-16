A Modena, un'auto ha investito una decina di pedoni, causando alcuni feriti gravi, tra cui una donna che potrebbe perdere le gambe. Dopo l'incidente, l'uomo alla guida ha estratto un coltello e ha colpito chi tentava di bloccarlo. È stato fermato dalle forze dell'ordine e identificato come un uomo con precedenti penali. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe agito con rancore, ritenendosi vittima di bullismo. La dinamica e le motivazioni sono al centro delle indagini in corso.

Un'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di persone a piedi, a Modena, all'interno della Ztl del centro storico. Ci sono sette feriti: gravissima una donna di 55 anni; grave anche un uomo, sempre di 55 anni. È successo su via Emilia, con la vettura proveniente da Largo Garibaldi che ha terminato la sua corsa contro la vetrina di un negozio. Il conducente, fermato, si chiama Salim Elkoudri: ha 31 anni, è nato a Seriate (Bergamo) e risiede in provincia di Modena. Ha agito "per rancore perché si sentiva bullizzato". Esclusa la pista del terrorismo. Dopo l'investimento, si è allontanato a piedi e durante la fuga ha estratto un coltello, colpendo un passante che tentava di bloccarlo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Auto falcia pedoni a Modena: alcuni feriti gravi | Fermato il guidatore: è Salim Elkoudri, "ha agito con rancore perché si sentiva bullizzato"

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Auto falcia i pedoni a Modena: «Andava a 100 all'ora»

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