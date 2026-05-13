Un turista britannico è stato portato in isolamento all’ospedale Sacco di Milano dopo essere stato individuato tra i passeggeri di un volo internazionale. Le autorità sanitarie hanno confermato che alcune persone a bordo sono risultate positive all’Hantavirus, tra cui una donna che è deceduta. La notizia ha suscitato preoccupazione in Italia, dove si sta monitorando attentamente la situazione.

Un turista britannico è stato individuato a Milano e trasferito in isolamento all’ospedale Sacco dopo essere emerso tra i passeggeri di un volo sul quale hanno viaggiato persone poi risultate positive all’Hantavirus, tra cui una donna successivamente deceduta. La segnalazione, secondo quanto ricostruito, è arrivata alle autorità italiane attraverso i canali sanitari del Regno Unito, in contatto con il ministero della Salute. L’uomo avrebbe proseguito il viaggio in Europa dopo l’atterraggio ad Amsterdam, trascorrendo alcuni giorni in Italia. L’attenzione delle autorità si è concentrata sulla sua posizione a bordo del volo...🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Hantavirus, paura in Italia! La notizia dall’ospedale è appena arrivata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Morte del piccolo Domenico, la notizia dall’ospedale è appena arrivataÈ partita lunedì 23 marzo 2026 all’Ospedale Monaldi l’ispezione straordinaria disposta dalla Regione Campania dopo la morte del piccolo Domenico...

Bimba incastrata dal tagliaerba, la notizia dall’ospedale è appena arrivataUn pomeriggio qualunque, il rumore continuo di un trattorino tagliaerba che scorre sull’erba e una scena familiare che non lascia presagire nulla.

Temi più discussi: Hantavirus, cos’è il virus che torna a far paura e quali sono le raccomandazioni ufficiali; Hantavirus, Sala frena la paura: Serve attenzione, ma senza drammatizzare; Hantavirus, sotto sorveglianza 4 residenti in Italia. Inglesi in quarantena subito dopo lo sbarco; Hantavirus, ecco dove è presente il topo che fa paura per i contagi. L’antidoto migliore? L’igiene delle città.

Rispondi al sondaggio go.money.it/3wpsl Hantavirus in Italia: nuova pandemia o solo tanta paura inutile? #Lockdown #Contagio x.com

Hantavirus in Italia, quattro persone monitorate: perché il virus Andes fa paura ma il rischio resta bassoNessun caso confermato nel Paese dopo il focolaio sulla MV Hondius. Il medico Giovanni Ghirga spiega che l’hantavirus è una famiglia di virus trasmessi soprattutto dai roditori: il ceppo Andes è più d ... civonline.it

Sicilia, sospetto hantavirus: paura dopo il ricoveroTurista argentina ricoverata a Messina per sospetto hantavirus: campioni allo Spallanzani, scatta il protocollo sanitario e il tracciamento contatti. catania.liveuniversity.it