Augusta cocaina in un sacchetto di fast food | arrestata con la figlia

Una donna è stata arrestata insieme alla figlia dopo che la polizia ha scoperto della cocaina nascosta in un sacchetto di fast food. Durante un controllo, gli agenti hanno notato un comportamento sospetto da parte della conducente, che ha attirato la loro attenzione. La donna ha cercato di nascondere la droga tra i rifiuti presenti nell’auto, ma gli investigatori hanno trovato una quantità di sostanza stupefacente all’interno di un sacchetto di cibo. La donna e la figlia sono state portate in caserma per ulteriori accertamenti.

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? Punti chiave Come ha fatto la donna a nascondere la droga tra i rifiuti?. Perché l'atteggiamento della conducente ha fatto scattare i sospetti?. Chi erano le due minorenne presenti all'interno dell'auto?. Come faceva la cocaina a circolare nelle zone interne di Carlentini?.? In Breve 50 grammi di cocaina rinvenuti in un sacchetto di fast food sulla S.S. 114.. A bordo del veicolo viaggiavano la figlia quindicenne e una sua coetanea.. La donna residente a Carlentini appariva irrequieta durante il controllo dei Carabinieri.. L'operazione sulla statale mira a contrastare i flussi illegali verso i comuni di Carlentini.. I Carabinieri di Augusta hanno arrestato una donna di 49 anni di Carlentini lungo la S. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Augusta, cocaina in un sacchetto di fast food: arrestata con la figlia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Carlentini. Fermata con la cocaina in auto mentre viaggiava con due minorenni: arrestata una 49enne Sullo stesso argomento Lo spaccio di cocaina e crack nel parcheggio del fast foodUn parcheggio affollato, il viavai dei clienti nei pressi di un fast food a Dragona e una consegna di droga. Assassina Corner Milano: il fast food all’italiana con la pasta abbrustolitaL’offerta gastronomica in zona Wagner si arricchisce di un locale casual dove appagare il prorio appetito con gusto. In auto con 30 grammi di cocaina e soldi in contanti, due arresti: I Carabinieri della Compagnia di Augusta hanno arrestato in flagranza di reato un 29enne e un 26enne, entrambi residenti a Sortino, per detenzione a fini di… dlvr.it/TSY6rN #Cronaca #cronacas x.com Arrestata in flagranza di reato con 50gr di cocaina in macchinaI Carabinieri di Augusta hanno arrestato in flagranza di reato una 49enne di Carlentini per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La donna è stata fermata a un posto di controllo dai ... siracusaoggi.it La foto segnaletica di James Brown del 1988, dopo che era entrato in un seminario assicurativo a Savannah brandendo un fucile, furioso perché degli sconosciuti stavano usando il suo bagno privato. Fuggì con il suo pick-up, portando la polizia a un inseguim reddit In auto con 30 grammi di cocaina e soldi in contanti, due arrestiI Carabinieri della Compagnia di Augusta hanno arrestato in flagranza di reato un 29enne e un 26enne, entrambi residenti a Sortino, per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due ... canicattiweb.com