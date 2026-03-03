In zona Wagner, un nuovo locale casual dedicato alla cucina italiana ha aperto le sue porte. Si chiama Assassina Corner Milano ed è un fast food che propone piatti con pasta abbrustolita, pensati per chi cerca un'opzione semplice e gustosa. La novità si inserisce nell'offerta gastronomica della zona, offrendo un'alternativa per chi desidera un pasto rapido e saporito.

L’offerta gastronomica in zona Wagner si arricchisce di un locale casual dove appagare il prorio appetito con gusto. Un luogo giusto per ogni momento della giornata e, vista la localizzazione proprprio di fronte al Teato Nazionale, prima del teatro.Ti fermi sul marciapiede di piazza Piemonte e, attraverso una grande vetrata, vedi le padelle roventi, le fiamme alte, i fili di fumo che salgono lievi nell’aria. Sei ancora fuori, eppure sei già dentro. Assassina Corner si confogura come una sorta di fast food all’italiana interamente dedicato alla pasta all’assassina, icona della tradizione pugliese. E lo spettacolo inizia ancora prima di varcarne la soglia. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Assassina Corner Milano: il fast food all’italiana con la pasta abbrustolita

