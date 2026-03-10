Lo spaccio di cocaina e crack nel parcheggio del fast food

Nel parcheggio di un fast food a Dragona, si sono svolti controlli che hanno portato alla scoperta di attività di spaccio di cocaina e crack. Durante le operazioni, sono stati osservati clienti che si scambiavano sostanze illegali nel piazzale affollato, vicino alle vetture e alle aree di attesa. La polizia ha sequestrato diverse dosi di droga e hanno identificato alcuni dei soggetti coinvolti.

Un parcheggio affollato, il viavai dei clienti nei pressi di un fast food a Dragona e una consegna di droga. Ad interrompere gli affari un blitz dei finanzieri del comando provinciale di Roma. È l'epilogo dell'operazione condotta dai baschi verdi della compagnia pronto impiego di Ostia, che ha portato all'arresto di due uomini – un italiano e un romeno – sorpresi con 31 dosi di stupefacenti. Il controllo è scattato in località Dragona, quartiere del X municipio Mare. Durante il monitoraggio del territorio, le fiamme gialle hanno intercettato un'auto sospetta ferma nell'area di sosta del locale.