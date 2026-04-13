Attraversa la strada per prendere l' autobus investito da un camion | grave un giovane

All’alba di lunedì 13, un giovane è stato investito da un camion mentre attraversava la strada per prendere l’autobus in via Correggio, a Reno Centese. L’incidente ha causato ferite considerate gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso.

Un altro grave incidente stradale. E’ quanto accaduto all’alba di lunedì 13, in via Correggio, a Reno Centese. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, uno studente di 16 anni (residente a Finale Emilia, provincia di Modena) è stato travolto da un camion mentre attraversava la strada per.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Uomo investito e ucciso da un camion mentre attraversa la strada nel MilaneseL'incidente è avvenuto oggi a Seguro, frazione di Settimo Milanese, a Ovest di Milano. Mezzanego: attraversa la strada sulle strisce e viene travolta da un'auto, grave diciassettenneGrave incidente stradale questo pomeriggio nel Comune di Mezzanego, dove una ragazza di 17 anni è stata investita mentre attraversava la strada sulle... High altitude danger: Inside Peru’s deadliest mountain