Formedil Bari nell' ambito delle attività previste per la Giornata mondiale della sicurezza e della salute sul lavoro presenta Il colore delle emozioni

Nell’ambito delle iniziative per la Giornata mondiale della sicurezza e della salute sul lavoro, Formedil Bari organizza un evento intitolato “Il colore delle emozioni”. Secondo il rapporto INAIL 2025, in Puglia sono aumentate le denunce di infortunio nel settore delle costruzioni. I dati indicano un incremento rispetto agli anni precedenti, evidenziando la necessità di interventi più efficaci per la prevenzione e la tutela dei lavoratori.

Secondo il rapporto INAIL 2025 in Puglia, sono cresciute le denunce di infortunio sul lavoro nel settore delle costruzioni: 1.807 contro 1.745 (+3,55%). Un dato in controtendenza con quello generale regionale contraddistinto da 27.973 denunce, numero in leggero calo rispetto al 2024 (-0,64%).🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Giornata mondiale della salute: open day delle Case di Comunità dell’Asst Papa GiovanniOpen day Case di Comunità Dal 7 al 10 aprile 2026 in tutte le cinque Case di Comunità gestite dall’ASST Papa Giovanni XXIII sarà attivo, sempre dalle... Abano Terme, il bilancio delle attività in ambito di sicurezza soddisfa l'amministrazione comunale«I dati consuntivi evidenziano un’intensa attività investigativa: nel 2025 sono state trasmesse complessivamente 92 informative di reato all’Autorità...