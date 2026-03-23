Nelle scorse ore l’Oman e gli Emirati Arabi Uniti sono stati colpiti da forti piogge, con condizioni meteorologiche instabili che hanno interessato diversi altri Paesi della regione. Il Centro Nazionale di Meteorologia degli Emirati Arabi Uniti ha invitato i residenti alla prudenza e a evitare le zone allagate. Nel frattempo, in Oman è salito a cinque il bilancio delle vittime delle forti piogge e delle inondazioni iniziate sabato 21 marzo. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Piogge intense e temporali negli Emirati Arabi Uniti e in Oman

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