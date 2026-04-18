Perugia-Civitanova Finale Scudetto volley 2026 | calendario date programma orari tv

Perugia e Civitanova sono pronte a sfidarsi in finale scudetto di volley maschile, una serie al meglio delle cinque partite. La squadra che conquisterà tre vittorie otterrà il titolo di Campione d’Italia. Le date e gli orari delle partite sono stati ufficializzati, e le gare saranno trasmesse in televisione. La finale rappresenta l’atto conclusivo di questa stagione e determinerà il nuovo campione nazionale.

Perugia e Civitanova si affronteranno nella finale scudetto di volley maschile: la serie sarà al meglio delle cinque partite, la squadra che vincerà tre incontri conquisterà il tricolore e si laureerà Campione d’Italia. Chi succederà a Trento nell’albo d’oro della Superlega? Si affrontano la prima e la terza classificata della regular season di Superlega: i Block Devils hanno liquidato Monza e Piacenza nei playoff, mentre la Lube ha avuto la meglio su Trento e su Verona. Sarà Perugia ad avere il vantaggio del campo e dunque giocherà di fronte al proprio pubblico del PalaBarton la gara-1 (giovedì 30 aprile, ore 20.30), la gara-3 (mercoledì 6 maggio, ore 20.🔗 Leggi su Oasport.it

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