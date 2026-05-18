Atletico Ascoli storico traguardo in Serie D | ora riposo e sogni

L'Atletico Ascoli ha raggiunto un traguardo importante in Serie D, confermandosi tra le squadre di rilievo della stagione. Dopo aver concluso il campionato, la squadra si prende un momento di pausa in attesa di pianificare le prossime mosse. La sfida principale rimane quella di migliorare le proprie prestazioni e ridurre il divario tecnico rispetto alle squadre più forti del girone. La vittoria al novantesimo, che avrebbe potuto aprire la strada alla promozione, alla fine ha lasciato l’amaro in bocca tra i tifosi.

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? Domande chiave Come può il gruppo colmare il gap tecnico con le big?. Perché il gol al novantesimo ha spezzato il sogno della promozione?. Quali investimenti farà il patron Giordani per il prossimo anno?. Come gestirà Seccardini la mancanza di tifosi durante le partite?.? In Breve Sconfitta in semifinale contro il Teramo al novantesimo minuto di gioco.. Patron Graziano Giordani investe risorse per il progetto sportivo del club.. Partenza incerta in Serie D ha impedito la lotta per il titolo.. Squadra al terzo anno di categoria gioca le casalinghe allo Stadio Del Duca.. Mercoledì scorso, sul campo sintetico del complesso Tonino Camaioni di Monterocco, mister Simone Seccardini ha dato il via alla meritata vacanza per i suoi giocatori dell’Atletico Ascoli. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Atletico Ascoli, storico traguardo in Serie D: ora riposo e sogni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Serie D. Ultimo appuntamento per l’Atletico AscoliUltimo appuntamento stagionale questo pomeriggio alle 15 allo stadio Del Duca prima di affrontare i play-off per l’Atletico Ascoli, che si prepara ad... SERIE D. Atletico Ascoli, arriva una Maceratese rinvigoritaSarà una Maceratese arrabbiata e rinvigorita dall’arrivo del nuovo tecnico quella che affronterà domenica allo stadio Del Duca l’Atletico Ascoli. Serie D playoff: Teramo avanti al 90°, per l’Atletico Ascoli stagione finitaAi titoli di coda la stagione dell’Atletico Ascoli, dopo lo storico traguardo dei playoff nel girone F di Serie D. In semifinale va il Teramo, che ha battuto i bianconeri 2-1 allo stadio Bonolis (880 ... veratv.it Teramo in finale playoff: 2-1 all’Atletico Ascoli e Bonolis in festaDiretta Teramo-Atletico Ascoli di Domenica 10 maggio 2026: decide un gol di Botrini al 90’, conquistata la finale playoff. In rete Pavone e Maio su rigore ... calciomagazine.net