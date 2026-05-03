Serie D Ultimo appuntamento per l’Atletico Ascoli
Questo pomeriggio alle 15 allo stadio Del Duca si disputa l’ultima partita della stagione per l’Atletico Ascoli, che prima di affrontare i play-off si prepara ad affrontare il Teramo. La gara rappresenta l’ultimo impegno prima degli incontri decisivi per la promozione, con la squadra che cerca di concludere il campionato con una vittoria. La sfida si svolge in un’atmosfera di attesa e tensione.
Ultimo appuntamento stagionale questo pomeriggio alle 15 allo stadio Del Duca prima di affrontare i play-off per l’ Atletico Ascoli, che si prepara ad affrontare il Teramo in una sfida dal sapore importante. I bianconeri, già certi del quarto posto, vogliono chiudere al meglio la regular season davanti al proprio pubblico, con lo sguardo già rivolto agli spareggi promozione. Un cammino comunque esaltante per i bianconeri del Patron Graziano Giordani che ora si giocheranno le loro chance con la consapevolezza di poter regalarsi una bella soddisfazione. A presentare la gara è stato mister Simone Seccardini. Mister ultima gara stagionale al Del Duca prima dei play-off, contro un avversario che ha lottato per il titolo fino all’ultimo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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