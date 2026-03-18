La Maceratese si prepara a sfidare l’Atletico Ascoli domenica allo stadio Del Duca. La squadra è stata rinvigorita dall’arrivo di un nuovo tecnico, mentre l’Atletico Ascoli si presenta con un atteggiamento deciso. La partita vede opporsi due formazioni pronte a mettere in campo tutta la determinazione accumulata nelle ultime settimane. Entrambe le squadre sono pronte a scendere in campo con obiettivi diversi.

Sarà una Maceratese arrabbiata e rinvigorita dall’arrivo del nuovo tecnico quella che affronterà domenica allo stadio Del Duca l’Atletico Ascoli. I biancorossi hanno infatti esonerato il tecnico Matteo Possanzini autore della straordinaria cavalcata dello scorso anno culminata con la promozione in Serie D, e sembrano vogliano affidarsi ora all’ex difensore dell’Ascoli, nonché ex tecnico della Sambenedettese, Maurizio Lauro. Per mister Possanzini è stata fatale la pesante sconfitta interna con il Termoli, quindicesimo ko in campionato con i biancorossi che finora hanno incassato 39 gol realizzandone 35. Ma è stato soprattutto quanto visto nel match contro i molisani a preoccupare perché la partita è scivolata via senza quell’indispensabile reazione alla rete ospite. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - SERIE D. Atletico Ascoli, arriva una Maceratese rinvigorita

Articoli correlati

Maceratese, tra presente e mercato. Piace Didio dell’Atletico AscoliÈ una Maceratese divisa tra mercato e presente perché la gara di domenica a Fossombrone è di fondamentale importanza dopo le sconfitte nelle prime...

Maceratese, arriva la leader Teramo: "Pronti per una serie di esami""La vittoria a casa della Sammaurese ci ha dato una maggiore serenità per affrontare un calendario tremendo".

Atletico Ascoli - Vigor Senigallia 2-1

Una selezione di notizie su Atletico Ascoli

Temi più discussi: Tabellino partita Maceratese 1922 vs Atletico Ascoli; Feltrin: Atletico Ascoli, occhio all’UniPomezia; Atletico Ascoli, Seccardini: Con l’UniPomezia serviranno grande attenzione e capacità di restare dentro la partita per tutti i novanta minuti; Unipomezia, Gariti: Con l'Atletico Ascoli la stessa intensità delle ultime gare.

SERIE D. Atletico Ascoli, arriva una Maceratese rinvigoritaSarà una Maceratese arrabbiata e rinvigorita dall’arrivo del nuovo tecnico quella che affronterà domenica allo stadio Del Duca l’Atletico ... sport.quotidiano.net

UniPomezia-Atletico Ascoli 1-1, Seccardini: Sembrava una partita stregata, bravi i ragazzi a crederciIl mister ascolano: Recuperarla non è stata semplice. I miei calciatori ci hanno messo volontà e impegno fino all'ultimo secondo ... picenooggi.it

SSD Atletico Ascoli. . | – : - Le immagini più belle della sfida andata in scena allo Stadio Comunale di Pomezia, valida per la 27°Giornata del campionato di Serie D – Girone F. L’Atletico Ascoli trova - facebook.com facebook

UniPomezia-Atletico Ascoli 1-1, Seccardini: “Sembrava una partita stregata, bravi i ragazzi a crederci” x.com