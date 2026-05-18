ATA 24 mesi domande e modifiche entro martedì 19 maggio | attenzione al corretto inoltro

Da orizzontescuola.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Entro martedì 19 maggio alle 23:59, è possibile presentare le domande per il ruolo ATA con 24 mesi di servizio, così come apportare eventuali modifiche a domande già inviate. La scadenza riguarda tutti i candidati interessati, senza distinzione tra chi deve ancora inoltrare la richiesta e chi desidera aggiornare i dati già comunicati. Le procedure devono essere completate entro il termine stabilito per evitare eventuali esclusioni o problemi nel procedimento di valutazione.

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Scadono martedì 19 maggio, alle ore 23:59, i termini per la presentazione della domanda ATA 24 mesi. La stessa scadenza riguarda anche gli aspiranti che hanno già inoltrato l’istanza ma intendono modificarla. Possono presentare domanda coloro che hanno svolto almeno 24 mesi (o 23 mesi e 16 giorni) come ATA nelle scuole statali. La domanda è aperta anche a chi è già inserito e vuole aggiornare la propria posizione. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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