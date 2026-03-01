Accusati di violenza sessuale di gruppo | assolti con formula piena perché il fatto non sussiste

Il giudice del tribunale di Foggia ha assolto tre uomini accusati di violenza sessuale di gruppo con la formula piena “perché il fatto non sussiste”. La decisione è stata presa lo scorso venerdì, 27 febbraio, nei confronti di due fratelli di Rodi Garganico di 44 e 48 anni e di un uomo di 49 anni di Roma. La vicenda riguardava accuse che sono state respinte dal giudice.

Sestri Levante, accusati di estorsione, lesioni e falso da un turista che avevano arrestato, quattro carabinieri sotto inchiestaLa Procura di Genova accusa quattro carabinieri per tentata estorsione, lesioni, calunnia e falso dopo un arresto convulso in un albergo di Sestri...

Sanremo 2026, il messaggio agli accusati del refuso "Repupplica" e di festini bilaterali: li difende Luca ArgenteroL'attore torinese, nei panni dell'avvocato Ligas, sfrutta la vetrina sanremese, a cui non è stato invitato, per promuovere la nuova serie "Ti...

Accusati di violenza sessuale di gruppo, archiviati un cardiologo genovese e la moglie infermieraGenova. Un cardiologo genovese e sua moglie, infermiera professionale, assistiti dall’avvocato Giuseppe Gallo, sono stati definitivamente archiviati dal gip di Genova dopo essere stati accusati da un ... liguria24.it

Gargano, cadono le accuse di stupro di gruppo su una donna: assolti tre uominiAssolti dall’accusa di violenza sessuale di gruppo tre uomini arrestati nell’ottobre 2023 e finiti ai domiciliari nell’ambito di un’inchiesta della ... immediato.net

Studente ferito a una gamba e dimesso con 25 giorni di prognosi. I genitori del ragazzo accusati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale - facebook.com facebook

L'accusa è pesantissima e lo è perché le persone indagate dalla Procura di Roma sono uomini e donne che indossano la divisa. Si tratta di 21 tra carabinieri e poliziotti in servizio alla stazione Termini, accusati di furto aggravato. Avrebbero rubato all'interno d x.com