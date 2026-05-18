associazione agape garantire le cure palliative a tutti i bambini che ne hanno bisogno

Durante un convegno tenutosi nel pomeriggio a Palazzo Mosti, è stata sollevata la mancanza di una rete dedicata alle cure palliative pediatriche. L’evento, promosso dall’Associazione Agape Palliativa nell’ambito del Giro d’Italia delle cure palliative pediatriche, ha evidenziato che attualmente non esiste un sistema strutturato per garantire assistenza a tutti i bambini che necessitano di cure di questo tipo. La discussione si è concentrata sulla necessità di sviluppare un percorso organizzato per rispondere a questa esigenza.

Non esiste una rete per le cure palliative pediatriche. Questa la denuncia emersa nel corso di un convegno svoltosi nel pomeriggio a Palazzo Mosti promosso dall’Associazione Agape Palliativa nell’ambito del Giro d’Italia delle cure palliative pediatriche. Secondo i promotori, si stima che nella sola provincia di Benevento siano tra i 120 e i 160 i bambini e adolescenti che hanno bisogno di cure palliative: a fronte di questo, l’incontro ha voluto stimolare le coscienze e le istituzioni per costruire una rete di cure a partire da un dialogo costruttivo tra istituzioni, professionisti sanitari e mondo associativo. L’obiettivo deve essere... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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