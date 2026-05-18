Assicurazione auto e moto | cosa cambia con il nuovo decreto

Nuove modifiche sono state apportate alle normative sulle assicurazioni per auto e moto con un recente decreto. Le nuove disposizioni interessano anche i veicoli che restano inattivi in garage, introducendo aggiornamenti nelle modalità di copertura e nelle procedure di rinnovo. Le norme riguardano sia le polizze per la responsabilità civile sia le eventuali agevolazioni previste per alcune categorie di veicoli. Le autorità hanno ufficializzato le nuove regole, che entreranno in vigore a breve, specificando i dettagli delle modifiche apportate.

Dal 12 maggio 2026 è in vigore il Decreto legislativo 57 del 27 marzo 2026, che modifica il Codice delle assicurazioni private introducendo diverse novità per i possessori di auto e moto. Queste modifiche, in estrema sintesi, sono state introdotte per fare chiarezza su alcuni punti critici del Decreto Legislativo 184 del 22 novembre 2023, tramite il quale l'Italia ha iniziato a recepire la direttiva Ue 20212118. Con l'ultimo decreto, da poco in vigore, si introducono alcune deroghe all'obbligo di copertura Rc per i veicoli fermi, non circolanti. Purtroppo, però, manca ancora un tassello normativo per fare chiarezza definitiva su chi può evitare di assicurare la sua due ruote o quattro ruote e chi, invece, deve continuare a farlo anche se non la usa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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