Dal 16 maggio entreranno in vigore nuove regole per i monopattini elettrici, che prevedono l’obbligo di targa e assicurazione. Le autorità hanno comunicato che le normative saranno applicate in modo rigoroso e che chi non si adegua rischia sanzioni. I conducenti sono invitati a verificare se i loro mezzi rispettano le nuove disposizioni e a mettersi in regola prima della scadenza.

Meglio non aspettare l’ultimo momento: la stretta sui monopattini elettrici entra nella fase decisiva. Tra pochi giorni, il 16 maggio, scatterà il primo vero banco di prova per i proprietari: l’obbligo di targa, mentre per l’assicurazione ci sono altri due mesi (16 luglio). Tra possibili ritardi amministrativi, dubbi interpretativi e offerta assicurativa ancora in via di definizione, muoversi subito riduce il rischio di sanzioni e complicazioni. Monopattini, scadenze 2026: cosa cambia tra targa e assicurazione. Dopo mesi di decreti attuativi e circolari, il calendario si è definito su due date chiave. Il 16 maggio resta la scadenza per l’obbligo di contrassegno identificativo: da quel giorno, circolare senza targhino sarà sanzionabile.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Monopattini: targa e assicurazione. Cosa cambia dal 16 maggio e cosa fare per mettersi in regola

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