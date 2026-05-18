Assegno unico maggio 2026 | le date dei pagamenti e la scadenza per non perdere gli arretrati maturati

A maggio 2026, sono state comunicate le date di pagamento dell'assegno unico e universale. Il calendario stabilisce le giornate in cui gli assegni verranno accreditati sui conti dei beneficiari. La scadenza per ricevere gli arretrati maturati e non ancora riscossi è stata definita, garantendo così il pagamento tempestivo di tutte le somme dovute. Le date di pagamento sono state rese note ufficialmente e si riferiscono ai vari codici identificativi dei beneficiari.

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