Assegno unico maggio 2026 | le date dei pagamenti e la scadenza per non perdere gli arretrati maturati
A maggio 2026, sono state comunicate le date di pagamento dell'assegno unico e universale. Il calendario stabilisce le giornate in cui gli assegni verranno accreditati sui conti dei beneficiari. La scadenza per ricevere gli arretrati maturati e non ancora riscossi è stata definita, garantendo così il pagamento tempestivo di tutte le somme dovute. Le date di pagamento sono state rese note ufficialmente e si riferiscono ai vari codici identificativi dei beneficiari.
Entra nel vivo il calendario dei pagamenti dell'assegno unico e universale per il mese di maggio 2026. L'Inps ha reso noto che gli accrediti verranno effettuate in due giornate specifiche: mercoledì 20 e giovedì 21 maggio. Questa finestra temporale riguarda la maggior parte dei beneficiari. 🔗 Leggi su Today.it
ASSEGNO UNICO MAGGIO 2026 DATE PAGAMENTI UFFICIALI + ARRETRATI IN ARRIVO! QUANDO TI PAGANO
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L’ #Inps pagherà l’assegno unico di maggio 2026 tra il 20 e il 21 del mese per le famiglie con domanda attiva e senza variazioni economiche o anagrafiche. Resta fissata al 30 giugno la scadenza per ottenere gli arretrati da marzo. zazoom.it/r/945285 x.com
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