Assegno Unico a marzo 2026 quando viene pagato | date di accredito Inps e a chi spettano i nuovi aumenti

L’assegno unico di marzo 2026 sarà accreditato dall’INPS tra il 19 e il 20 marzo per le famiglie con importi invariati rispetto a febbraio. Le famiglie che hanno subito variazioni o ricevono l’assegno per la prima volta riceveranno il pagamento negli ultimi giorni di marzo. La data di accredito varia quindi a seconda delle modifiche e delle nuove richieste.

L’assegno unico di questo mese verrà accreditato tra il 19 e 20 marzo 2026 alle famiglie per le quali la rata non ha subito nessuna variazione rispetto a febbraio, negli ultimi giorni di marzo ai nuclei che hanno subito variazioni oppure che lo ricevono per la prima volta. Vediamo che impatto avrà, a partire da marzo, il nuovo metodo di calcolo dell’Isee sugli importi dell'Auu. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Quando pagano l'Assegno unico a marzo 2026? Scopri le date dell'accredito nel calendario dell'InpsQuando pagano l'Assegno unico a marzo 2026? Scopri le date dell'accredito nel calendario Inps Calendario dei pagamenti marzo 2026 L’ Assegno Unico... Quando pagano l'Assegno unico a marzo 2026? Ecco le date dell'accredito nel calendario dell'InpsQuando pagano l'Assegno unico a marzo 2026? Ecco le date dell'accredito nel calendario Inps Calendario dei pagamenti marzo 2026 L’ Assegno Unico... Assegno Unico Gennaio 2026: Quando Pagano Anticipo, Date e Nuovi Importi Aggiornamenti e notizie su Assegno Unico Temi più discussi: Assegno unico di marzo 2026: date di pagamento e nuovi importi di quest’anno; Assegno unico, a marzo i nuovi importi e gli arretrati: ecco quando arrivano i pagamenti; Assegno unico marzo 2026, pagamento tra il 19 e il 20 marzo: Isee aggiornato, importi rivalutati, arretrati entro il 30 giugno e nuovi modelli Dsu già operativi per le famiglie con figli a carico; Assegno unico, a marzo i pagamenti con il nuovo Isee: arrivano anche gli arretrati. Assegno unico di marzo 2026: date di pagamento e nuovi importi di quest’annoIl 2 febbraio 2026 INPS ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la notizia dell’aggiornamento degli importi mensili dell’Assegno Unico per effetto della ... leggioggi.it Assegno Unico, rivalutazioni, nuove regole ISEE e slittamenti nei pagamenti: ecco cosa cambia per le famiglie italianeNel marzo 2026, l'INPS inizia i pagamenti dell'assegno unico. Informati sulla rivalutazione e sulle novità per le famiglie. informazionescuola.it Buonasera a tutti. Qualcuno sa perché l' assegno unico di questo mese è molto più basso di quello dello scorso mese Stesso ISEE, stesse condizioni. Non è cambiato nulla - facebook.com facebook Assegno Unico Universale: online i dati di gennaio A gennaio 2026 erogati 1,6 miliardi di euro, con riferimento a 9,3 milioni di figli e 5,9 milioni di nuclei familiari Scopri tutti i dati rb.gy/4wfb79 Inps Informa x.com