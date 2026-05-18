Assegno unico | date pagamenti maggio e scadenza per gli arretrati
Il pagamento dell’assegno unico per il mese di maggio sta per essere distribuito e la scadenza per ricevere eventuali arretrati si avvicina. Per chi ha già diritto al sussidio, i nuovi versamenti sono attesi nelle prossime settimane. Chi non ha ricevuto l’importo nei mesi precedenti può presentare una richiesta per recuperare gli arretrati non ancora erogati, seguendo le procedure previste dall’ente incaricato. Le modalità di presentazione delle domande sono state aggiornate di recente.
? Punti chiave Quando arriveranno i nuovi pagamenti per chi ha già il sussidio?. Come si recuperano gli arretrati non percepiti nei primi mesi?. Perché l'importo potrebbe ridursi automaticamente a 58,30 euro?. Qual è la scadenza definitiva per presentare la nuova DSU?.? In Breve Pagamenti ordinari previsti tra mercoledì 20 e giovedì 21 maggio 2026.. Nuovi richiedenti o aggiornamenti Dsu riceveranno l'importo entro fine maggio.. Scadenza 30 giugno per presentare Dsu 2026 e recuperare gli arretrati.. Senza Dsu viene erogato il minimo di 58,30 euro per ogni figlio.. Tra mercoledì 20 e giovedì 21 maggio 2026 arriveranno i nuovi pagamenti dell’Assegno unico per le famiglie che non hanno subito variazioni nel nucleo familiare o che già percepiscono il sussidio da almeno un mese. 🔗 Leggi su Ameve.eu
ASSEGNO UNICO MAGGIO 2026: DATE PAGAMENTI e IMPORTI RIDOTTI
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