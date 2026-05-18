Assegno unico | date pagamenti maggio e scadenza per gli arretrati

Il pagamento dell’assegno unico per il mese di maggio sta per essere distribuito e la scadenza per ricevere eventuali arretrati si avvicina. Per chi ha già diritto al sussidio, i nuovi versamenti sono attesi nelle prossime settimane. Chi non ha ricevuto l’importo nei mesi precedenti può presentare una richiesta per recuperare gli arretrati non ancora erogati, seguendo le procedure previste dall’ente incaricato. Le modalità di presentazione delle domande sono state aggiornate di recente.

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