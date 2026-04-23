L’INPS ha annunciato aggiornamenti ai valori delle indennità di malattia e maternità, che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2026. Le nuove cifre riguardano gli importi riconosciuti ai beneficiari, in base alle modifiche stabilite dagli ultimi provvedimenti. I cambiamenti si riferiscono ai parametri applicati per le prestazioni di assistenza, senza specificare ulteriori dettagli sui soggetti interessati.

? Cosa sapere INPS aggiorna i parametri per indennità di malattia e maternità con decorrenza 1 gennaio 2026.. Nuove soglie e retribuzioni influenzano i pagamenti per dipendenti, agricoltori e lavoratori della Gestione Separata.. L’INPS ha ufficializzato tramite la circolare n. 47 del 21 aprile 2026 i nuovi parametri economici per le indennità di malattia, maternità, paternità e tubercolosi, con efficacia sugli eventi occorsi dal 1° gennaio 2026. La nuova normativa impatta direttamente sulla liquidazione delle prestazioni per una vasta gamma di soggetti: dai dipendenti ai lavoratori agricoli, dai domestici agli autonomi della Gestione Separata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - INPS 2026: nuovi importi per malattia e maternità, ecco le cifre

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