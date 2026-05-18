Asl Teramo | screening gratuito per il linguaggio dei bambini piccoli

Nelle province di Teramo e Giulianova sarà possibile partecipare a screening gratuiti dedicati alla valutazione del linguaggio nei bambini sotto i tre anni. L’iniziativa mira a individuare eventuali segnali di rischio nei primi anni di vita, offrendo alle famiglie la possibilità di accedere a controlli specifici senza costi. Gli appuntamenti si terranno in diverse strutture sul territorio, con l’obiettivo di supportare precocemente lo sviluppo dei più piccoli. Le modalità di partecipazione saranno comunicate nelle prossime settimane.

? Domande chiave Come si riconoscono i segnali di rischio nei bambini sotto i tre anni?. Dove si svolgeranno gli screening gratuiti nelle province di Teramo e Giulianova?. Perché un bambino su cinque potrebbe aver bisogno di cure specialistiche?. Cosa succede se i test preliminari dei genitori risultano positivi?.? In Breve Screening 22 maggio a Teramo e Giulianova, 29 maggio ad Atri e Sant’Omero.. Chiara Caucci coordina l'iniziativa per coinvolgere l'intero bacino d'utenza della provincia.. Questionari per genitori senza prenotazione per valutare sviluppo neuropsicomotorio tra 18 e 36 mesi.. Dati precedenti indicano rischio per un bambino su cinque tra i 122 esaminati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Teramo: ASL, il 22 maggio via allo screening gratuito sui disturbi del linguaggio

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