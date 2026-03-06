Difficoltà di linguaggio nei bambini | l' Asl Fg aiuta i genitori a riconosere i campanelli d' allarme

Questa mattina, presso le sedi territoriali dell’ASL Foggia, si è tenuto l’Open Day intitolato 'Parlando… s’impara', un evento rivolto ai genitori per fornire strumenti utili a riconoscere i segnali di difficoltà di linguaggio e comunicazione nei bambini tra i 2 e i 6 anni. L’iniziativa ha puntato a sensibilizzare sulla prevenzione e sulla possibilità di individuare precocemente eventuali problemi di linguaggio nei più giovani.

A Foggia logopedisti e operatori sanitari hanno incontrato genitori e bambini per momenti informativi e osservazioni orientative Si è svolto questa mattina, nelle sedi territoriali della riabilitazione dell'ASL Foggia, l'Open Day 'Parlando. s'impara', iniziativa dedicata alla prevenzione e all'individuazione precoce delle difficoltà di linguaggio e comunicazione nei bambini tra i 2 e i 6 anni. L'evento è stato promosso dal Dipartimento Interaziendale per la Gestione Integrata della Riabilitazione (D.I.G.I.R.), diretto dal professor Andrea Santamato, in collaborazione con l'Università degli Studi di Foggia.

Temi più discussi: ASL Foggia. 6 marzo Giornata europea Logopedia, screening orientativi per individuare difficoltà di linguaggio nei bambini; Settimana Della Logopedia: Prevenzione E Nuove Tecnologie Per I Disturbi Del Linguaggio; Disturbi del linguaggio per il 10% dei bambini, una campagna dei logopedisti; Settimana europea della logopedia, il supporto dell’intelligenza artificiale.

Giornata Europea della Logopedia, il ruolo dell’IA per le difficoltà di linguaggio e comunicazioneGià oggi in due percorsi di riabilitazione logopedica su tre si utilizza l’IA, un valido aiuto nella fase di analisi del parlato, per rendere sempre più personalizzati gli esercizi e per favorire ... quifinanza.it

Logopedia, l’I.A. aiuta a valutare se il bambino ha un disturbo del linguaggioEsame del parlato, esercizi personalizzati, teleriabilitazione e supporto al lavoro clinico: sono quattro i settori in cui l’intelligenza artificiale è già ... repubblica.it

