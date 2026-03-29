Screening visivo pediatrico gratuito per 30 bambini | FOTO

Sabato 28 marzo presso la Casa delle Associazioni di Casapulla si è svolto uno screening visivo gratuito rivolto a trenta bambini di età compresa tra i 3 e i 12 anni. L'iniziativa è stata promossa dal Lions Club Caserta Terra di Lavoro Reloaded in collaborazione con altre organizzazioni, con l’obiettivo di verificare lo stato di salute della vista dei più giovani. La giornata ha visto la partecipazione di genitori e bambini.

Prevenzione e diagnosi precoce dei disturbi visivi in età pediatrica: successo dell’iniziativa con il patrocinio del Comune e l’attenta supervisione di un esperto ortottista L’iniziativa ha registrato la partecipazione di 30 bambini, sottoposti a controlli visivi effettuati dal dott. Antonio Sorgente, ortottista e assistente di oftalmologia. Le visite hanno permesso di fornire indicazioni ai genitori e hanno evidenziato due casi da approfondire con specialisti, confermando l’importanza della diagnosi precoce per garantire uno sviluppo sano e una migliore qualità della vita dei bambini. “Il riscontro ottenuto – ha dichiarato Domenico Amicuzi, presidente del Lions Club Caserta Terra di Lavoro Reloaded – conferma l’importanza di iniziative che coniugano servizio alla comunità e prevenzione. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Screening visivo pediatrico gratuito per 30 bambini | FOTO Articoli correlati Screening visivo pediatrico a Casapulla: 30 bambini coinvolti nell’iniziativa gratuitaTempo di lettura: 2 minutiSi è svolta con esito positivo, nella mattinata di sabato 28 marzo presso la Casa delle Associazioni di Casapulla,... San Vito dei Normanni, successo per lo screening visivo gratuito promosso dai LionsSAN VITO DEI NORMANNI - Nella giornata di ieri, domenica 1 marzo, si è svolta in piazza Giovanni Paolo II a San Vito dei Normanni un’importante... Contenuti e approfondimenti su Screening visivo Discussioni sull' argomento Screening visivo pediatrico a Casapulla: 30 bambini coinvolti nell’iniziativa gratuita; Screening visivo pediatrico a Casapulla | 30 bambini coinvolti nell’iniziativa gratuita. Settimana mondiale del glaucoma: a Sassari screening gratuitoA livello globale il glaucoma rappresenta la seconda causa di cecità e interessa circa 64 milioni di persone nel mondo di cui circa un milione in Italia. In occasione della Settimana mondiale del ... unionesarda.it Asma in età pediatrica, screening gratuito all'Aquila 6 maggioLa Asl dell'Aquila accende i riflettori sull'asma bronchiale in età pediatrica: il 6 maggio spirometrie gratuite all'ospedale aquilano, previa prenotazione telefonica, in occasione della giornata ... ansa.it "Vediamoci al Nido", al via il progetto di screening visivo - facebook.com facebook